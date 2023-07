Pnrr: Legacoop, 'accelerare la spesa coinvolgendo imprese'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - L'opportunità del Pnrr va confermata "soprattutto nell'imminenza della riforma della governance economica", ma "per superare le criticità evidenziate dal meccanismo di attuazione seguito fino ad ora serve un cambio di passo", recuperando "il ruolo delle imprese e del partenariato pubblico-privato per realizzare i progetti ed accelerare la spesa": lo ha detto il presidente di Legacoop, Simone Gamberini, aprendo il seminario sul Pnrr.

Gamberini ha sottolineato come l'attuazione del Pnrr "dovrebbe rappresentare la concreta realizzazione di una stagione di riforme, investimenti, crescita ed inclusione sociale", indicando anche la necessità "di integrare in un'unica strategia Pnrr e fondi della Politica di Coesione 2021-2027 (pari a 75 miliardi) soprattutto per favorire la crescita del Sud". Inoltre, ha ricordato che dalla ricognizione avviata da mesi sull'andamento della spesa delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione "risulta ancora bloccata l'assegnazione alle Regioni di una quota di 25 miliardi, dei quali oltre 22 al Sud.

Auspichiamo che si possa chiudere celermente la ricognizione per far partire al più presto il riparto del Fondo: tante imprese spesso cooperative sono in attesa di quelle risorse con progetti già avviati e in parte finanziati e l'attesa in talune realtà rischia di essere insostenibile", ha detto il presidente.

