Pnrr: Legacoop, 'accelerare la spesa coinvolgendo imprese'(2)

Durante il seminario - sottolinea Legacoop in una nota - sono state richiamate le criticità evidenziate dalla terza relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, sintetizzabili in un dato: a febbraio di quest'anno si è registrato un avanzamento della spesa pari a 25,7 miliardi, poco più del 13% del totale delle risorse disponibili. Accelerare per Legacoop non significa posticipare ed allungare a dopo il 2026 l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, ma dare spazio alla possibilità che, per circostanze oggettive, si rimodulino internamente le scadenze intermedie senza modificare i target finali e si rifinanzino misure che hanno registrato un overbooking o, comunque, un elevato livello di domanda e fondi insufficienti a copertura.

Inoltre, il piano REPower EU può rappresentare, secondo Legacoop, anche l'occasione di una revisione che permetta di concentrare alcuni investimenti per sostenere la transizione digitale e verde delle imprese (considerati i positivi target già raggiunti da alcune misure con il meccanismo del credito di imposta) ed anche di incentivare, con regole semplificate, il partenariato pubblico-privato per la realizzazione di alcuni progetti connessi alla cultura, alla rete del welfare, al potenziamento dei servizi.

Oltre a Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, al seminario hanno partecipato Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell'Unione delle Province italiane (Upi); Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore Anci per le città metropolitane; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.