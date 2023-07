Pedroli (Intesa), in Puglia 500 milioni per transizione Pmi

(ANSA) - TARANTO, 04 LUG - "Il nostro Gruppo punta sulla sostenibilità come leva strategica per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale meridionale". Lo ha dichiarato Alberto Pedroli, direttore regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo, nell'ambito dell'evento di Confindustria 'Fare squadra. Generare valore sostenibile per l'impresa, il territorio, la comunità' in programma oggi a Taranto.

"Attraverso il nostro Laboratorio Esg in Puglia acceleriamo i processi di transizione delle Pmi locali e mettiamo a disposizione 500 milioni di euro per nuovi investimenti dedicati", ha aggiunto Pedroli.

"Inoltre, grazie all'Innovation Hub di Bari, realizzato da Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con il Politecnico di Bari, abbiamo già organizzato 40 workshop in cui la banca ha favorito il confronto tra domanda e offerta di tecnologia, con focus su economia circolare e rigenerativa. Si sono incontrate oltre 40 startup con più di 1.000 aziende clienti, favorendo così diversi matching di innovazione". (ANSA).