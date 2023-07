Ocse: inflazione rallenta al 6,5% a maggio, Italia 7,6%

(ANSA) - PARIGI, 04 LUG - L'inflazione nella zona Ocse è nettamente rallentata per stabilizzarsi al 6,5% a maggio 2023 contro il 7,4% di aprile. E' quanto riferisce l'Ocse precisando che si tratta del livello più basso da dicembre 2021. Tra aprile e maggio 2023, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, l'inflazione si è contratta in tutti i Paesi Ocse, ad eccezione di Norvegia e Regno Unito. In Italia, sempre a maggio 2023, l'indice dei prezzi al consumo è sceso al 7,6% contro l'8,2% di aprile. Quanto all'inflazione dei prezzi energetici, è risultata superiore alla soglia del 10% in cinque Paesi, tra cui l'Italia. Sempre a maggio, precisa l'Ocse, l'aumento dei prezzi energetici e dell'alimentazione è rimasto il "principale motore" inflazionistico dell'Italia. (ANSA).