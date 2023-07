Morto Nicola De Bartolomeo, ex presidente Confindustria Puglia

(ANSA) - BARI, 04 LUG - E' morto all'età di 86 anni l'imprenditore Nicola De Bartolomeo, ex presidente di Confindustria Puglia. "Ho appreso con grande dolore della morte a 86 anni di Nicola De Bartolomeo. L'ho conosciuto più di 20 anni fa, quando gli chiesi consiglio sulla mia possibile candidatura a sindaco di Bari. Era un uomo buono e sempre rapido nei pensieri e nelle azioni. Ha rappresentato con stile e considerazione per i suoi operai e collaboratori il prototipo dell'imprenditore edile barese e pugliese che è in grado di trasformarsi in soggetto attivo della trasformazione urbana e sociale del luogo dove era nato e operava", è il messaggio di cordoglio del governatore Michele Emiliano. "Abbiamo - aggiunge - sempre affrontato la profonda crisi in cui Bari si trovava allora, senza mai cercare il conflitto e, anzi, più volte mi ha aiutato nelle situazioni difficili a ritrovare armonia e intelligenza collettiva nelle decisioni strategiche. Fu decisivo nell'accelerare la trasformazione delle imprese pugliesi in luoghi dell'innovazione, dell'efficienza e della bellezza della vita. A lui dobbiamo opere pubbliche stupende come lo Stadio San Nicola, progettato da Renzo Piano e realizzato dal consorzio Stadium, del quale era presidente". (ANSA).