Marcheschi (Fdi), l'Istat conferma che siamo sulla buona strada

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "I dati diffusi oggi dall'Istat sono il segno tangibile della sempre più ritrovata fiducia degli italiani nei confronti delle prospettive della nostra economia.

La pressione fiscale scende al 37 per cento, in riduzione di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il potere d'acquisto delle famiglie cresce del 3,1% nel primo trimestre dell'anno rispetto ai tre mesi precedenti, grazie al sensibile rallentamento della dinamica dei prezzi. Il governo Meloni ha imboccato la strada giusta e questi numeri lo dimostrano ogni giorno di più". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. (ANSA).