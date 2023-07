Legacoop, 'disponibili al confronto sul salario minimo'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Nel nostro Paese esiste una questione salariale, non vi è dubbio. Come affrontare tale questione per garantire una retribuzione equa e dignitosa, proporzionata alla quantità del lavoro svolta, è la vera sfida che dovremo affrontare nel breve-medio termine". Ad affermarlo è il presidente di Legacoop, Simone Gamberini, sottolineando che dal 2020 ad oggi "la cooperazione ha rinnovato oltre il 75% dei contratti collettivi siglati da Cgil, Cisl e Uil. Guardiamo con interesse al progetto di legge in materia di salario minimo presentato dalle opposizioni, soprattutto per il riferimento al ruolo centrale della contrattazione collettiva nella determinazione dei trattamenti economici minimi e quelli complessivi, e siamo disponibili ad un confronto".

Però, per il presidente di Legacoop, andrebbero affrontate anche "alcune problematiche ad oggi esistenti" come "il tema della rappresentanza delle parti sociali, che potrebbe essere affrontato con un'adeguata normazione, rispettosa delle specifiche identità dell'impresa cooperativa, e insieme la qualificazione del lavoro" e "dar forza alla contrattazione collettiva anche attraverso percorsi di detassazione degli aumenti contrattuali".

Il presidente di Legacoop evidenzia, inoltre, che il rinvio alla normativa già in essere nel settore cooperativo, quale unico esempio di fissazione dei minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, "è una prova evidente di come, estendendo questa previsione a tutti i lavoratori, si può arrivare per via di contrattazione a stabilire dei minimi che abbiano valore di legge; la regolazione della rappresentanza, il 'disboscamento' della giungla contrattuale e il riferimento ai contratti leader sono la strada da seguire". (ANSA).