Lavoro, intesa fra i consulenti e gli ambasciatori del gusto

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Sviluppare una collaborazione sinergica per "migliorare le condizioni lavorative di chi opera nell'ambito di una delle principali eccellenze italiane, incentivando la legalità e la trasparenza nei rapporti professionali nonché la predisposizione di ambienti di lavoro sicuri": è l'intento alla base dell'accordo siglato tra la Fondazione studi consulenti del lavoro e l'Associazione italiana ambasciatori del gusto (Adg).

L'attività di collaborazione, sancita nel recente Festival del lavoro, a Bologna, si legge in una nota, "è finalizzata a svolgere attività di analisi dei nuovi scenari del mondo del lavoro per fornire un costante supporto al comparto, utile a individuare prestazioni, agevolazioni o interventi da realizzare. È, inoltre, prevista un'intensa attività di divulgazione del progetto, a tutti i livelli istituzionali, attraverso l'organizzazione di convegni e tavole rotonde sugli argomenti di reciproco interesse. La realizzazione di seminari e corsi formativi e la creazione di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di approfondire le tematiche più attuali sono solo i primi passi utili a realizzare un punto di riferimento per i professionisti della ristorazione". (ANSA).