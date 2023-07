Istat: Mennuni (Fdi), grazie al governo cresce fiducia famiglie

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "In un contesto di crisi demografica sostenere la famiglia, come sta facendo il governo Meloni dall'inizio del suo mandato, è una necessità strategica preminente. Per questo costituiscono segnali molto positivi i dati diffusi oggi dall'Istat". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, componente della commissione Bilancio.

"Il risparmio dei nuclei familiari ha, inoltre, segnato il primo aumento in termini congiunturali dopo diversi trimestri in diminuzione, testimoniando l'aumento di fiducia economica degli italiani - conclude -. I dati, dunque, e non le chiacchiere tanto care alla sinistra, continuano ad essere il miglior alleato del governo Meloni". (ANSA).