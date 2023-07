Istat: Lucaselli (Fdi), dimostrata efficacia politiche governo

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "L'Istat segnala una crescita del potere d'acquisto delle famiglie tra gennaio e marzo di quest'anno rispetto ai tre mesi precedenti". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.

"È il risultato di una politica economica che ha avuto, già dalla redazione della manovra economica, un duplice obiettivo: da un lato contrastare gli effetti dell'inflazione, dall'altro agire sulle buste paga degli italiani attraverso un primo intervento di taglio al cuneo fiscale, cui poi se ne è aggiunto un altro nel decreto Lavoro, per forza di cose non rientrante nello spettro dell'indagine", prosegue.

"Mentre la sinistra parla di nuove iniziative dirigiste e peggiorative sul piano fiscale, noi abbiamo scelto la crescita, per consentire alle imprese di competere e alle famiglie di spendere", conclude Lucaselli. (ANSA).