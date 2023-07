Intesa San Paolo-Adepp, '1 miliardo per i professionisti'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un accordo con l'Adepp (Associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati) per sostenere il credito agevolato a 1,6 milioni di professionisti aderenti alle 18 Casse pensionistiche associate con "prodotti di finanziamento e servizi dedicati". Lo si legge in una nota.

Il gruppo bancario "mette a disposizione 1 miliardo di euro per incentivare gli investimenti destinati all'ampliamento dell'attività professionale, alla digitalizzazione e alla formazione delle risorse. In questo contesto, viene particolarmente valorizzata l'iniziativa di alcune Casse aderenti all'Adepp (attualmente 7), che hanno messo a disposizione risorse per costituire una nuova Sezione speciale del Fondo di garanzia", con l'obiettivo di garantire il rilascio di garanzie con copertura dell'80% a beneficio degli autonomi loro associati. Intesa Sanpaolo, si precisa, "fornirà servizi bancari dedicati alla categoria per facilitare la gestione di incassi e pagamenti, anche in mobilità e in modalità 'contactless', oltre a proposte di protezione per tutelare l'attività d'ufficio, salvaguardare il patrimonio e garantire continuità al business e per fronteggiare eventuali attacchi cyber con servizi di pronto intervento e copertura dei danni".

Inoltre, sono previste offerte a condizioni agevolate per neo-professionisti (con Partita Iva aperta da meno di 12 mesi) e nuovi clienti (con Partita Iva aperta da più di 12 mesi), insieme a linee di finanziamento dedicate a chi intende avviare o far crescere la propria attività ma ha difficoltà di accesso al credito e soluzioni di finanza agevolata quali "Resto al Sud/Resto Qui" che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno d'Italia, nelle aree colpite dal sisma 2016-2017 e nelle isoli minori lagunari e lacustri del Centro - Nord Italia.

L'accordo, infine, si segnala, "consente anche la definizione di accordi dedicati tra la banca e singole Casse associate, per soddisfare gli specifici bisogni di ogni singola categoria di professionisti". (ANSA).