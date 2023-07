Deficit al 12,1%, cala il peso del fisco nel primo trimestre (2)

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - A pesare sull'andamento del deficit è stata proprio l'incidenza, rispetto allo stesso trimestre del 2022, dei minori incassi - spiega l'Istat - riflesso in una riduzione della pressione fiscale.

Gli altri dati segnano complessivamente che ei primi tre mesi del 2023, in termini di incidenza sul Pil, il saldo primario e il saldo corrente sono risultati negativi, pari rispettivamente al -8,8% (-7,6% nello stesso periodo del 2022) e al -6,0% (-5,9% nel corrispondente periodo del 2022).

Per quanto riguarda la pressione fiscale, va segnato che i primi tre mesi non sono comunque indicativi del livello del prelievo complessivo annuo. Lo scorso anno la pressione fiscale nei primi tre mesi era al 37,9, per poi salire progressivamente fino al 43,5% dell'ultimo trimestre dell'anno. (ANSA).