Confcommercio, 'Zone economiche montane per rilancio Paese'(2)

(ANSA) - COSENZA, 04 LUG - "Secondo un recente studio, sono 63 - riporta ancora la nota di Confcomercio Calabria - le province montane in Italia che contano 2.077.826 micro e piccole imprese (Mpi), attive con 5.137.434 addetti, i quali sono il 47,3% degli addetti nazionali delle Mpi. Nel perimetro delle province che rappresenta l'economia italiana della montagna, le Mpi rappresentano il 69,4% degli addetti delle imprese totali di tali province, una quota ampiamente superiore al 63,4% della media nazionale. In particolare, nelle province montane sono localizzate 536.282 imprese artigiane con 1.349.075 addetti, pari a oltre la metà (53%) degli addetti dell'artigianato italiano e al 18,2% degli addetti nazionali, quota superiore al 14,8% della media nazionale. In chiave settoriale l'economia della montagna presenta una quota più elevata per il valore aggiunto delle costruzioni (48,8%) e del manifatturiero esteso (48,6%), settori in cui è più alta la vocazione artigiana.

Secondo uno studio pubblicato alla fine 2022 - è detto ancora nella nota - sono 63 le province montane in Italia che contano 2.077.826 micro e piccole imprese (MPI) con 5.137.434 addetti, i quali sono il 47,3% degli addetti nazionali delle MPI. Nel perimetro delle province che rappresenta l'economia italiana della montagna, le MPI rappresentano il 69,4% degli addetti delle imprese totali di tali province, una quota ampiamente superiore al 63,4% della media nazionale".

"In particolare, nelle province montane - è detto ancora nella nota - sono localizzate 536.282 imprese artigiane con 1.349.075 addetti, pari a oltre la metà (53%) degli addetti dell'artigianato italiano e al 18,2% degli addetti nazionali, quota superiore al 14,8% della media nazionale. Inoltre, grazie alla diffusa presenza di imprese manifatturiere, l'economia della montagna realizza il 47,2% delle esportazioni nazionali, pari a 232,6 miliardi di euro. Da un punto di vista occupazionale nelle province montane, a fronte del 47,3% di occupati totali nel 2021, si concentra il 49,8% degli occupati indipendenti - imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi - che rappresentano il 23% degli occupati di tali province, quota superiore di 2,2 punti al 20,8% delle altre province non montane. Unioncamere-Anpal, infine, indicano che nel trimestre novembre 2022-gennaio 2023 nelle province montane sono state previste 553mila entrate di lavoratori, pari al 46% di quelle nazionali. Un dato che mette in evidenza l'importanza dell'economia di montagna anche in termini occupazionali".

(ANSA).