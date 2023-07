Bucci, ripartiamo da crisi industriali, welfare e sanità

(ANSA) - BARI, 04 LUG - "Ripartiamo dalle crisi industriali, dal tema della transizione energetica e climatica, dallo sviluppo dell'ambiente, ma anche dalle rivendicazioni su welfare e sanità". Lo ha detto la neo segretaria generale di Cgil, Gigia Bucci, dopo la sua elezione, avvenuta oggi a Bari. "Sento una grande responsabilità in un momento difficile per il Paese - ha aggiunto - in cui bisogna rimettere in campo i valori democratici, riattivare la partecipazione per applicare la Costituzione". Bucci ha dedicato la sua elezione, la prima di una donna in 43 anni di storia, "alle donne che ogni giorno combattono battaglie silenziose, che molto spesso non emergono, ma che servono anche a noi. Occorre quindi dare loro voce, perché le battaglie non sono individuali ma collettive". Infine un pensiero ai giovani, "il tema generazione ci riguarda come sindacato. Bisogna intercettare i giovani e accoglierli, facendo diventare la Cgil un luogo collettivo e di militanza sindacale".

