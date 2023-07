Bonomi, salario minimo? Non è Confindustria a pagare poco

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Il salario minimo è una direttiva europea introdotta per una serie di motivi come il damping salariale. Si parla di 9 euro lordi, non è un tema che riguarda Confindustria". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea dell'associazione degli industriali di Varese. "I nostri contratti - ha aggiunto - sono sopra quella cifra. E lo dico perchè si continua a narrare in Italia una cosa sbagliata. Si dice che si pagano poco i lavoratori ma non è l'industria italiana". (ANSA).