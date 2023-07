Bcc Iccrea, chiusa emissione covered bond da 500 milioni

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Bcc Banca Iccrea, capogruppo del gruppo BCC Iccrea, ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 5,5 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.

Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange - informa una nota - ha un rating atteso di Aa3 (Moody's), una cedola a tasso fisso pari allo 3.875% e scadenza Gennaio 2029.

L'emissione (che ha ricevuto ordini superiori ai 750 milioni di euro) ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (55%), Germania-Austria (20%), Benelux (9%), Paesi Nordici (6%), Francia (4%), Iberia (2%) e Others (4%). In termini di tipologia di investitori il 69% è stato allocato a banche, il 16% a banche centrali / istituzioni, il 14% a fondi e 1% a others.

"Siamo soddisfatti di aver concluso questa nuova operazione che, secondo il nostro Piano Industriale 2023-2025, mira a raccogliere attraverso il Programma Covered Bond risorse necessarie per il Gruppo BCC Iccrea e le sue 117 BCC, affinché il Gruppo continui a finanziare le esigenze del territorio e raggiungere l'obiettivo di nuove erogazioni di credito per 50 miliardi di euro nei prossimi 3 anni - ha commentato il Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, Mauro Pastore - si tratta di un nuovo segnale a conferma della solidità della nostra azione a beneficio delle comunità locali, in un percorso che mira a soddisfare le esigenze di funding delle nostre BCC con strumenti diversificati, anche attraverso un canale secured, a beneficio della stabilità dei loro profili di liquidità".

