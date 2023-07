Bcc, Federazione Veneta cresce del 140% a 194 mln nel 2022

(ANSA) - VERONA, 04 LUG - Risultati record per le Banche di credito cooperativo associate alla Federazione veneta delle Bcc, le quali hanno registrato un dato aggregato di circa 194 milioni, cioè superiore del 140% rispetto a quello dell'anno precedente.

Il dato è stato reso noto oggi, a Verona, in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2022 della Federazione.

Lo scorso anno gli impieghi lordi erogati hanno raggiunto i 19,7 miliardi (+2,3%) per una quota di mercato del 13,6%, in particolare grazie ai crediti concessi a famiglie consumatrici e imprese con più di 20 addetti. I depositi sono saliti a oltre 27 miliardi, con una crescita dell'1,6%.

Per il presidente, Flavio Piva, si tratta di "risultati aggregati molto buoni, che testimoniano non solo lo stato di salute delle nostre realtà, ma anche l'impegno verso il tessuto socio-economico del territorio". (ANSA).