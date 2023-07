Antiriciclaggio Ue in Italia proposta dall'Abi nel 2021

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La proposta del governo di candidare l'Italia e in particolare Roma alla sede dell'autorità europea fu lanciata dall'Abi nel giugno 2021 senza però indicare una specifica città. La richiesta fu formalizzata con una lettera dei vertici, il presidente Antonio Patuelli e il dg Giovanni Sabatini al govero Draghi. Nella missiva si chiedeva a livelo europeo "n riequilibrio in ambito economico e finanziario" visto che Germania ha sede la Bce, in Francia l'Autorita' bancaria europea, mentre l'Italia finora non ospita alcuna autorita' finanziaria europea.

Nella lettera, l'Abi segnalava inoltre 'il forte impegno per la legalita' , anzitutto nell'antiriciclaggio, che le banche italiane da tempo sviluppano, anche in avanguardia nel contesto europeo', "testimoniata anche dalle positive esperienze in materia di segnalazioni di operazioni sospette" alla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia. (ANSA).