ANSA/Salgono i redditi delle famiglie,peso del fisco giù+RPT+

(ripetizione corretta alla 41/ma riga) (di Corrado Chiominto) (ANSA) - ROMA, 04 LUG - L'inflazione morde meno. E i redditi delle famiglie si prendono una rivincita. Nei primi tre mesi dell'anno mettono a segno una crescita del 3,2% rispetto al trimestre precedente, che però aveva segnato un calo del 3,7%.

C'è sicuro un effetto rimbalzo e così le famiglie continuano così ad essere prudenti. Sale anche la spesa, ma solo dello 0,7%. Già, le famiglie italiane che avevano intaccato il loro tesoretto di risparmio stanno cercando di ricostruirlo. Mettono mano al portafoglio, ma meno di quanto appare.

L'Istat scatta una fotografia dell'economia italiana tra gennaio e marzo di quest'anno che, come accade spesso ha luci ed ombre. La pressione fiscale appare in calo, il deficit pubblico invece sale. Ma si tratta di due indicatori che si svilupperanno nel corso dell'anno e il punto d'arrivo potrebbe essere molto molto diverso da quello di partenza. Ci sono poi le imprese non finanziarie, che hanno ridotto i loro profitti e, forse per questo, hanno anche investito di meno.

Il contesto rimane comunque di incertezza. Se si guarda al futuro i timori sono legati soprattutto al fatto che l'aumento dei tassi della Bce possa portare ad una decisa frenata dell'economia. Di battuta d'arresto per la ripresa parla il Ref, che è un centro studi con stime solitamente molto accurate e che prevede per quest'anno un Pil italiano a +1,1% e prezzi al consumo che si attesteranno su un +5,8%.

Forse per questo le famiglie rimangono prudenti. Il recupero di reddito disponibile del 3,2% si trasforma in una crescita del 3,1% del potere d'acquisto perchè l'impatto dei prezzi nel trimestre è stato solo dello 0,1%. Nel trimestre precedente, per capire, il 'deflattore', cioè l'impatto dei prezzi era stato del 4,8% facendo calare potere d'acquisto del 3,7%.

Dietro la crescita del reddito disponibile ci sono alcuni fattori. C'è il reddito da lavoro dipendente, cresciuto però solo dell'1,1%: è l'effetto delle nuove assunzioni che portano più entrate in famiglia. Ma - spiegano i tecnici dell'Istat - a fare salire il reddito sono altri due poste: da una parte le prestazioni sociali e la redistribuzione degli aumenti, come quelli sulle pensioni (per i quali sono in arrivo ora gli arretrati); dall'altra l'effetto dei redditi da capitale, in pratica i maggiori dei rendimenti dovuto alla crescita dei tassi.

Una buona notizia arriva sul fronte del fisco. La pressione fiscale segna un calo di 0,9 punti (rpt. 0,9 punti) e si attesta al 37%. E' vero che il primo trimestre non è significativo, ma in questo caso il confronto è con lo stesso trimestre del 2022, che si posizionava al 37,9%: l'anno però si era poi chiuso al 43,5%. Non è un buon dato invece il deficit, che sale al 12,1%.

Ma anche in questo caso il dato non è certo indicativo del risultato di fine anno che il Ref, ad esempio, prevede scenderà al 4,8% dall'8% dello scorso anno.

Il barometro segna invece brutto tempo per le imprese, le cosiddette 'società non finanziarie'. I profitti nei primi tre mesi si sono ridotti di 0,9 punti percentuali e sono al 43,7%, in valore - va detto - che è 'lordo', non tiene conto ad esempio delle imposte ed è in rapporto sulla valore aggiunto prodotto.

Se i guadagni sono minori, ovviamente si riducono anche gli investimenti, scesi di 0,3 punti percentuali al 24%. (ANSA).