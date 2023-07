Salario minimo: Conte, all'inizio incentivi fiscali per le Pmi

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Ci siamo posti il problema di un impatto che può avere sulle PMI il salario minimo per legge e siamo assolutamente disponibili ad usare la leva delle agevolazioni fiscali per l'incremento che si creerebbe per accompagnare in una prima fase la riforma". Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte. (ANSA).