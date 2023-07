Pensioni: Barelli (Fi), minime a 1000 euro entro la legislatura

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "L'impatto dell'aumento dei costi sui salari dal Covid in poi ha avuto effetti pesanti, ovviamente anche sulle pensioni e mette in grave difficoltà i percettori.

Il Governo - e in special modo il mio partito - vuole concludere il quinquennio con le pensioni minime portate a 1000 euro". Lo ha detto Paolo Barelli, Presidente dei deputati di Forza Italia, a Mattino 5.

"Stiamo lavorando attivamente anche sui redditi bassi con il taglio del cuneo fiscale che in questo momento è solo per il 2023, ma che noi vogliamo rendere strutturale e definitivo con la Legge di Bilancio 2024. Sono convinto che, continuando a lavorare bene in Parlamento come stiamo facendo, raggiungeremo il nostro obiettivo di portare le pensioni minime a 1000 euro entro fine Legislatura", conclude. (ANSA).