Meloni,nella primavera del 2024 documento sul made in Italy 2030

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Il ddl sul made in Italy è la prima tappa di un documento globale di politica industriale sul made in Italy 2030 che presenteremo a tutto il mondo produttivo nella primavera del prossimo anno". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento all'assemblea di Assolombarda.

"Il ddl sul made in Italy si dà tre obiettivi, il primo di lavorare sulle competenze, con l'istituzione del liceo del made in Italy e non solo, di rafforzare le filiere garantendo risorse adeguate, penso soprattutto alla nascita del fondo sovrano, e quello delle tutele con una lotta capillare alla contraffazione anche con l'utilizzo delle tecnologie". (ANSA).