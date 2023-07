Frode al fisco, GdF trova una valigia con un milione in contanti

(ANSA) - BRESCIA, 03 LUG - Un milione di euro in contanti, in gran parte banconote da 50 euro. È quanto hanno trovato gli uomini della Guardia di Finanza di Brescia a casa dei genitori di Roberto De Pedro, 40 anni, uno dei dieci arrestati nell'ambito di un'inchiesta della procura di Brescia coordinata dalle pm Carlotta Bernardini e Benedetta Callea, su presunte fatture false che ammonterebbero a 160 milioni di euro.

Sarebbero state costituite complessivamente 32 cartiere, di cui 11 italiane e 21 straniere, utili a generare fatture per operazioni inesistenti con due fratelli bresciani, Massimiliano e Federico Borghesi titolari di un'azienda di metalli ferrosi, ritenuti ai vertici del gruppo e finiti stamani in carcere.

(ANSA).