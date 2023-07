Fisco: Osnato (Fdi), il Paese sarà più attraente con la riforma

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "La riforma che scaturirà dalla Delega Fiscale asseconda le esigenze del nostro tessuto produttivo, fatto di piccole e piccolissime imprese, ma schiude anche nuove opportunità di business per i soggetti più grandi".

Lo ha detto a Milano il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (FdI), intervenendo a un convegno promosso dal Centro Studi Fiscali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

"Abbiamo un'opportunità storica: rendere l'Italia attraente per chi opera su una scala dimensionalmente maggiore e con elevata intensità di capitale, incluso quello umano della manodopera qualificata", ha proseguito Osnato. Fra le novità della Delega passate in rassegna nel suo intervento, l'efficientamento dell'Agenzia delle Entrate, il deciso rilancio dello Statuto dei diritti del contribuente, l'aggiornamento del nostro sistema tributario ai più recenti standard internazionali. "L'obiettivo è far sì che gli imprenditori stranieri possano scegliere ll'Italia, ma anche spingere al "rimpatrio" quegli imprenditori che finora hanno trovato migliori occasioni all'estero". La riforma è stata appena licenziata dalla Commissione Finanze: presto approderà nell'Aula di Montecitorio per la prima lettura. L'approccio è strutturale, ma si inserisce in un preciso contesto macroeconomico: "Dobbiamo assecondare una ripresa economica che in questa congiuntura è evidente, ma non ancora stabile", ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia, evidenziando che "il rilancio del Paese dipende dalla certezza del diritto tributario: nessuno decide di investire oggi se sa che domani dovrà pagare di più, o espletare adempimenti più onerosi". Risponde a questo spirito il concordato preventivo biennale, tra le novità più significative della Delega. In chiusura, l'auspicio che anche nei vari segmenti della giustizia — civile, penale, tributaria, amministrativa — si possano fare riforme che rilancino l'attrattività del Paese.

"Bisogna fare squadra, affinché questa riforma sia nel solco non soltanto del mandato politico ricevuto dai cittadini, ma dell'interesse nazionale a tutto tondo", ha concluso.