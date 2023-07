Del Genio (Cna Puglia), progettualità cinema produca valore

(ANSA) - BARI, 03 LUG - "Per fare salto di qualità nel settore audiovisivo in Puglia serve progettualità che produca valore". Lo ha riferito il presidente di Cna-Cinema e audiovisivo Puglia, Daniele Del Genio, nel corso della tavola rotonda Le ragioni del cinema, il cinema delle Regioni, organizzata a Bari. "Negli ultimi 15 anni - ha aggiunto - il sistema cinematografico ha contribuito molto alla promozione della Puglia. A dimostrare questa tendenza sono alcuni dati: gli aeroporti pugliesi, per esempio, sono passati da tre milioni 200mila di passeggeri del 2007 a 5,8 milioni del 2012 per arrivare a 9,2 milioni del 2022".

Quanto all'export della Regione, "siamo passati da 7,2 miliardi di euro del 2007 a 8,8 del 2012, fino a superare i dieci miliardi nel 2022, con un Pil di circa 75 miliardi di euro, in linea con quello del 2007". Del Genio ha evidenziato che "l'obiettivo di Cna è continuare a sostenere con la propria struttura le piccole e medie imprese e gli artigiani, portando le istanze presso le istituzioni che devono sostenere le progettualità dal punto di vista finanziario e non solo".

