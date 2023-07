D'Ambrosio (Cna), in Puglia il cinema aspetta di ripartire

(ANSA) - BARI, 03 LUG - "Ci sono Regioni che in Italia si sono già attivate, mettendo in campo interventi per il sostegno alle produzioni, alle riprese, all'industria del cinema. In Puglia stiamo aspettando di ripartire. Siamo comunque sicuri che saremo nelle condizioni di poter dire che il cinema pugliese sta ripartendo e alla grande". Lo ha detto a Bari Ivan D'Ambrosio, presidente Cna-Cinema e audiovisivo Puglia, a margine della tavola rotonda Le ragioni del cinema, il cinema delle Regioni.

"I numeri del settore audiovisivo in Puglia sono importanti - ha aggiunto - parliamo, dal 2007 a oggi, di oltre mille produzioni che hanno scelto questo territorio per ambientare le loro storie". D'Ambrosio ha ricordato anche "un indotto che, oltre ai professionisti del settore e ai fornitori, include moltissime figure complementari al cinema come gli Ncc, le piattaforme aree, i ristoranti, i servizi di catering, gli alberghi e i noleggi di trasporto". "Un indotto enorme - ha evidenziato - che da anni in Puglia vive di cinema e che la Regione Puglia ha la responsabilità di continuare a sostenere, sviluppare e rilanciare".

"La nuova sfida adesso è dimostrare che i pugliesi non sanno solo ospitare il cinema, ma sanno fare cinema. Molte Regioni ci sono già riuscite - ha aggiunto - con interventi mirati a sostegno, e non solo a protezione, dell'industria locale".

"Oggi - ha evidenziato D'Ambrosio - dobbiamo essere consapevoli che, se non crescono le industrie e le imprese pugliesi, l'offerta di lavoro e la qualità dei prodotti audiovisivi legati alla storia e al paesaggio del territorio avranno un elemento potenziale in meno". Per D' Ambrosio occorre dunque "sostenere i professionisti e le imprese pugliesi a sviluppare storie per il mercato nazionale e internazionale, perché ne siamo capaci".

