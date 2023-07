Cina: indice Pmi Caixin manifatturiero di giugno cala a 50,5

(ANSA) - PECHINO, 03 LUG - La crescita dell'attività industriale in Cina ha subito un nuovo rallentamento a giugno, in base alla rilevazione del settore privato sponsorizzato dalla rivista Caixin: l'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero Caixin/S&P Global è sceso a 50,5 da 50,9 di maggio, indicando un'espansione marginale dell'attività.

Il dato, combinato con la statistica dell'Ufficio nazionale di statistica di venerdì che ha mostrato come l'attività industriale continui a diminuire, è una ulteriore prova dello slancio perso dall'economia nel secondo trimestre a causa dell'indebolimento della domanda. Il Pmi manifatturiero Caixin esamina circa 650 produttori privati ;;e statali e, secondo gli economisti, si concentra maggiormente sulle aziende orientate all'esportazione nelle regioni costiere, mentre il PMI ufficiale esamina 3.200 aziende in tutta la Cina.

Il sottoindice dei nuovi ordini dell'export, leggermente superiore a 50, ha segnalato pochi cambiamenti nella quantità di nuovi affari dall'estero. male la fiducia: l'ottimismo per l'outlook a 12 mesi è tornato allo stesso basso livello di ottobre 2022: ;;circa il 17% dei produttori prevede una maggiore produzione per il prossimo anno, contro il 6% che prevedeva un calo.

Giovedì, il governo cinese ha proposto ulteriori misure per sostenere i consumi di prodotti per la casa, tra cui decorazioni ed elettrodomestici, mentre il mese scorso ha anche presentato un pacchetto da 520 miliardi di yuan (72 miliardi di dollari) di agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici al fine di sostenerne gli acquisti. (ANSA).