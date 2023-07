Bruno Bearzi rieletto presidente di Figisc-Confcommercio

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Bruno Bearzi è stato rieletto all'unanimità, dall'assemblea della federazione riunita a Roma, presidente di Figisc-Confcommercio (gestori impianti di carburanti) per il quadriennio 2023-2027. Bearzi, che è anche componente del Consiglio nazionale di Confcommercio, ha dichiarato: "sono estremamente felice e onorato di questa riconferma al vertice della nostra organizzazione. Un incarico che richiede grande impegno, responsabilità e dedizione per rappresentare al meglio le istanze di una categoria che, in un contesto difficile, sta vivendo un periodo economico e occupazionale particolarmente complesso".

L'assemblea di Figisc-Confcommercio ha anche eletto il nuovo Consiglio della federazione per i prossimi quattro anni. (ANSA).