Bonomi,ultima assemblea Assolombarda da presidente Confindustria

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Carlo Bonomi partecipa all'ultima assemblea di Assolombarda da presidente di Confindustria. Il presidente degli industriali italiani, che precedentemente era a capo di Assolombarda, ha rivolto un saluto agli imprenditori presenti in sala.

"E' la mia ultima assemblea di Assolombarda - ha detto - come presidente di Confindustria. Voglio dare un messaggio di ringraziamento. In sala vedo molti colleghi. Voglio dire che siete stati la mia forza in questi anni difficili. Ho definito gli imprenditori come degli eroi perchè hanno sostenuto il Paese". (ANSA).