Bonomi, Confindustria i contratti di lavoro li ha rinnovati

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - "Io sono d'accordo con i sindacati" sul tema del rinnovo dei contratti. Ma questo non "riguarda Confindustria perchè noi i contratti li abbiamo rinnovati". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Assolombarda.

"Forse - ha aggiunto - è il caso di guardare qualche altra associazione di categoria. I pubblici esercizi, ad esempio, non rinnovano dal 2019, e di certo non si tratta di Confindustria.

Su 5,5 milioni di dipendenti delle aziende con contratti di Confindustria, solo 240mila hanno contratti scaduti da 24 mesi, gli altri li abbiamo rinnovati". (ANSA).