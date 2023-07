Aula Milano approva nuove risorse per welfare, sport e cultura

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato due ordini del giorno presentati dalla maggioranza di centrosinistra in cui far confluire le risorse economiche liberate dalla variazione di bilancio. Le priorità indicate alla giunta sono il welfare, con un'attenzione particolare al tema dell'accoglienza residenziale dei minori e degli anziani, alle famiglie più fragili, alla questione della fragilità psichica e della salute mentale. Ci sono poi i servizi educativi all'infanzia, con un riguardo ai nidi e all'assistenza educativa per i bambini con disabilità. "Oggi dopo lo scorrimento delle graduatorie, non tutte le bambine e i bambini che ne hanno fatto richiesta potranno accedere ai nidi. Dunque, bisogna destinare nuove risorse con l'obiettivo di sostenere - si legge nel testo - in maniera il più possibile strutturale, tutti i servizi educativi e all'infanzia quali i centri estivi, le case vacanze, le scuole all'infanzia e i nidi".

Altre priorità sono i contributi ai concessionari e alle associazioni sportive; trasferimenti correnti a istituzioni sociali private, imprese e cooperative attive in ambito culturale.

"Abbiamo scelto di giocare d'anticipo - spiega il capogruppo del PD a Palazzo Marino, Filippo Barberis in una nota - indicando priorità chiare negli ambiti di spesa che secondo noi richiedono più sostegno nell'attuale situazione di bilancio e coerenti alla nostra visione di città. A questi indirizzi va aggiunta la richiesta forte espressa già in primavera con tre odg di sostegno all'azione dei Municipi e al loro prezioso lavoro di prossimità". (ANSA).