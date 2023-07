Anc (commercialisti), 'circolare da 570 pagine da Entrate'

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - I commercialisti "come i maturandi" fanno "una corsa contro il tempo, dovendo studiare circolari che oramai arrivano al limite della scadenza e che costringono a ritornare su quanto già fatto": a sostenerlo il presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel, "considerando - aggiunge - anche il mancato slittamento del termine dei versamenti al 20 agosto". Lo si legge in una nota del sindacato dei professionisti.

"Tre circolari rilasciate dall'Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla prevista scadenza per il pagamento delle imposte, di oltre 570 pagine, per il corretto trattamento di detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione dei redditi delle sole persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità, dovrebbero da sole determinare una presa d'atto da parte del ministero dell'Economia e del Legislatore di una situazione davvero insostenibile per uno Stato di diritto. Per dare certezza del sistema e operare in tranquillità da parte dei contribuenti e dei commercialisti, tutti i modelli, le istruzioni, i software e le relative circolari - prosegue - dovrebbero essere resi disponibili entro la fine dell'anno d'imposta da dichiarare, anziché nell'anno successivo come avviene attualmente".

L'Anc chiede, "come prioritaria necessità, che sia messa mano una volta per tutte al calendario fiscale e che sia osservata la corretta distanza temporale tra l'emanazione di una circolare e la scadenza del relativo adempimento. A questa urgenza, ora, si aggiunge anche l'esigenza che sia fissata una "tregua" nell'invio di avvisi durante la campagna dichiarativa", chiude Cuchel. (ANSA).