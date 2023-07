Alleanza Coop a Figliuolo, servono azioni di sostegno

(ANSA) - BOLOGNA, 03 LUG - "Occorre innanzitutto dare certezze, fiducia e prospettive ai territori colpiti dall'alluvione che desiderano ripartire a pieno regime e ricostruire quanto è andato perduto. Cittadini, famiglie, imprese e istituzioni locali hanno bisogno di azioni concrete e interlocutori affidabili". Così Francesco Milza, presidente Alleanza cooperative dell'Emilia-Romagna (il coordinamento che riunisce le centrali regionali di Agci, Confcooperative e Legacoop) è intervenuto nel corso dell'incontro in Regione a Bologna del Patto per il lavoro e il clima con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione post alluvione.

"Va scongiurato il rischio di spopolamento delle zone montane e delle aree interne più svantaggiate colpite da frane e smottamenti, zone dove la cooperazione ha investito in questi anni per avviare imprese comunitarie con l'obiettivo generare benessere e sviluppo anche lontano dai centri urbani" ha aggiunto Milza, anche a nome dei co-presidenti dell'Alleanza cooperative dell'Emilia-Romagna, Daniele Montroni e Massimo Mota. "Siamo molto preoccupati che i gravi danni infrastrutturali registrati in queste zone inducano cittadini e imprese a perdere fiducia e speranza nella ripresa, per questo chiediamo immediati segnali concreti per sostenere territori che erano già di per sé molto fragili anche prima degli eventi alluvionali".

"Inoltre - ha aggiunto Milza rivolgendosi al commissario Figliuolo - vogliamo sottolineare i gravi danni che l'alluvione ha causato all'intera filiera agricola romagnola dove le cooperative di trasformazione rappresentano un perno fondamentale e sono oggi alle prese con le difficoltà a presidiare i mercati per carenza di produzioni. È necessario prevedere azioni di sostegno sia per ristorare le aziende agricole che hanno perso raccolti e impianti, sia per sostenere un intero comparto economico che ruota attorno a queste produzioni agricole e rischia di subire pesanti contraccolpi anche in termini occupazionali". (ANSA).