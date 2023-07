A Modena protesta Fiom davanti tribunale, 'Cig non è un lusso'

(ANSA) - MODENA, 03 LUG - Un presidio indetto direttamente davanti al Tribunale di Modena per ribadire che "la cassa integrazione non è un lusso", denunciando in questo modo la vicenda che riguarda la ditta Galvan Tubi, fallita a febbraio e a cui, fa sapere la Cgil, la possibilità della cassa integrazione "è stata negata". I metalmeccanici della Fiom Cgil di Modena si sono dati appuntamento per domattina davanti al tribunale della città emiliana, dalle 11.30 alle 12.30.

"Oltre cento delegate e delegati dell'assemblea generale della Fiom Cgil di Modena convocata per domani mattina - annuncia il sindacato - si sposteranno dunque davanti al tribunale per concludere i lavori dell'assise". Il motivo: "È compito del curatore fallimentare, avviare le procedure per la cassa integrazione su autorizzazione del giudice, non può farlo nessun altro. Nel tribunale di Modena, ai lavoratori della ditta Galvan Tubi non è stata concessa questa possibilità. Sono stati sospesi, senza stipendio, senza cassa integrazione, senza un aiuto per la ricerca di una nuova occupazione, reduci da mesi di difficoltà tra le retribuzioni non pagate prima del fallimento.

La curatela di Galvan Tubi - denuncia sempre il sindacato -, nonostante le reiterate insistenze di Fiom Cgil e Fim Cisl, nonostante tavoli regionali nei quali le parti convocate hanno ricevuto le informazioni necessarie a fugare ogni dubbio, ha rifiutato di avviare le procedure della cassa integrazione dichiarando che non è un obbligo". (ANSA).