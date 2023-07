Crosetto,il made in France non evoca lo stesso del made in Italy

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Noi godiamo di un marchio che è stato costruito in migliaia di anni. Dietro il nome Italia non ci siete voi, non c'è Giorgia Meloni, non c'è Gentiloni, non c'è Berlusconi. Dietro il nome Italia c'è il Colosseo, Giulio Cesare, Michelangelo, Tiziano, Raffaello e anche Armani e Ferrari. Ci sono più di duemila anni di storia che hanno incastonato in quel nome una grandezza che nessun altro nome di nazione porta nel mondo e rappresentare quel nome non solo è un onore ma è un onere per ognuno di noi. Non esiste un paragone col made in Italy. Il made in France...lo dico col rispetto dei francesi, non evoca le stese cose. Evoca cose grandiose ma nessun altro nome evoca la somma di cose che evoca l'Italia.

Certo il vino hanno iniziato a farlo loro meglio, ma li abbiamo subito recuperati. Aldilà della battuta il nome Italia è tanta roba, trattiamolo col rispetto che merita". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia che si svolge a Roma. (ANSA).