Schlein, riscrivere fisco per ridurre peso su lavoro dipendente

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Il lavoro va pagato dignitosamente da chi lo usa. Il fisco va riscritto per dare equità al prelievo riducendo in modo strutturale il peso sul lavoro dipendente e non attraverso la gentile concessione di agevolazioni o decontribuzioni temporanee e categoriali". Lo afferma la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in una nota.

