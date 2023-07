Mutui ipotecari: Bcc Pratola apripista contro caro tassi

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA, 01 LUG - Il consiglio di amministratore della Banca di credito cooperativo (Bcc) di Pratola Peligna (L'Aquila) ha deliberato l'applicazione d'iniziativa di un tasso massimo (Cap) ai mutui ipotecari già in essere, attivo per tutto il secondo semestre 2023. Si tratta di un'iniziativa apripista sul territorio nazionale, possibile grazie a un plafond di un milione e 200 mila euro stanziati per il progetto, suddivisi in circa 300 mila euro a semestre. La misura messa in campo ha l'obiettivo di alleviare l'aumento delle rate dovuto al consistente incremento dei tassi d'interesse applicati ai rapporti di finanziamento a tasso variabile, dovuto alle decisioni della Bce.

"L'intervento è espressione concreta di una cultura della responsabilità, che ispira da sempre le azioni della banca a favore dei territori - rilevano il presidente dell'istituto di credito, Alessandro Margiotta, l'intero Cda e il direttore generale, Silvio Lancione - Un segnale di attenzione e prossimità da parte della banca che segna un importante progetto pilota sul territorio. Unica e prima banca in Italia ad assumere tale iniziativa che, non si esclude, possa essere reiterata anche nel 2024. Tutto dipenderà dall'inflazione e dall'andamento dei valori, ma noi siamo pronti". (ANSA).