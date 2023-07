Gkn: Fiom e Cgil, 'sia pagata velocemente la Cig'

(v. 'Gkn: protesta su torre prosegue ...' delle 12:09) (ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - "In queste ore alcuni lavoratori ex Gkn sono saliti sopra la torre di San Niccolò a Firenze per protestare platealmente rispetto al ritardo nel pagamento della cassa integrazione.

La Fiom nazionale, la Fiom di Firenze e la Cgil di Firenze assieme alla Regione Toscana in queste ultime settimane hanno attivato tutti i canali per accelerare i pagamenti, ricevendo rassicurazioni dal ministero del Lavoro che i pagamenti sarebbero sbloccati dalla prossima settimana.

E' inaccettabile che i lavoratori siano costretti ad azioni di questo tipo per rivendicare un diritto". Così Michele De Palma, segretario Fiom-Cgil nazionale, Daniele Calosi, segretario Fiom-Cgil Firenze-Prato-Pistoia, e Bernardo Marasco, segretario Cgil Firenze.

"È necessario che Governo, Inps e prefettura si attivino - aggiungono in una nota - per dare conferme ufficiali rispetto ai pagamenti a partire da lunedì". (ANSA).