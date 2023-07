Calderone, il welfare aziendale è strategico

(ANSA) - BOLOGNA, 01 LUG - "Credo che il tema del welfare aziendale sia strategico". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a margine del Festival del Lavoro a Bologna.

Calderone "guarda a un welfare che sia presente su tematiche legate all'assistenza sanitaria integrativa e a interventi che possano guardano ad un assetto complessivo della qualità della vita ricercata da moltissimi giovani nel momento in cui si avvicinano al mercato del lavoro e vogliono conciliare il lavoro con tante altre esigenze".

La ministra, inoltre, ha garantito il suo sul fronte degli asili nido, "perché - ha spiegato - è importante disegnare un percorso di accompagnamento della famiglia e non solo delle donne al lavoro. Il tema della genitorialità è molto più ampio e non può essere discusso solo nel senso della responsabilità femminile. È un tema porta le donne a fare delle scelte. Un lavoro sugli asili nido, sugli asili aziendali o di comparto è importante", ha concluso. (ANSA).