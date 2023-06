Pensioni, Spi Cgil: 'bene correzione dell'Inps, ora risorse'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Lo Spi Cgil esprime soddisfazione per il fatto che l'Inps provvederà alla revisione dei cedolini di luglio 2023 che "indicavano erroneamente gli importi della quattordicesima come 'aumento pensioni basse 2023'", come denunciato ieri dal sindacato.

"Si tratta di una scelta giusta e necessaria da parte dell'Istituto di previdenza" commentano Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil e Tania Scacchetti, segretaria nazionale con delega alla previdenza. I due dirigenti del sindacato dei pensionati avevano sollevato il caso, preoccupati dalla confusione e dall'incertezza che si stavano determinando viste le tante richieste di chiarimento già avanzate dai pensionati e dalle pensionate, spiega una nota.

"Ribadiamo che la quattordicesima non è un aumento e non è stata definita per il 2023 - hanno voluto ricordare -; spetta dal 2007 a determinate condizioni di reddito e a partire dai 64 anni ed è un'importante conquista del sindacato confederale dei pensionati. Il ripristino della dicitura corretta nei cedolini è quindi una buona notizia".

Rimane per lo Spi "la necessità di ottenere risposte, già nella prossima legge di bilancio: il potere d'acquisto dei pensionati e delle pensionate va tutelato, anche attraverso l'allargamento della platea dei beneficiari della quattordicesima e un suo adeguamento economico. Il governo trovi le risorse necessarie". (ANSA).