Pensioni, l'Inps corregge la dicitura sui cedolini (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - L'Inps ricorda inoltre che "l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps è riconosciuto con decorrenza 1 gennaio 2023 fino a dicembre 2024. La somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima, invece, è erogata con la mensilità di luglio 2023 ed è effettuata d'ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione".

"A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1 agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1 luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2023".

L'Istituto previdenziale ricorda infine che "tutte le modalità di erogazione della cosiddetta 14/a mensilità per il corrente anno e dell'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo sono state illustrate, rispettivamente, con il messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023 e con il messaggio n.2239 del 22 giugno 2023". (ANSA).