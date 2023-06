Pensioni: Gasparri, dobbiamo allargare la base produttiva

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - "Dobbiamo assolutamente allargare la base produttiva". Lo ha detto il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, dal placo del Festival del Lavoro a Bologna.

"Abbiamo un problema legato al rapporto tra entrate e uscite del sistema del welfare in senso lato: previdenza, assistenza, forme di tutela. Se non c'è una base produttiva che genera una base di contributi è ben difficile avere un rapporto sano, a partire dalla prima forma di welfare, che è la previdenza", osserva il vice presidente del Senato, sottolineando come l'Inps "in questi anni si sia caricata di oneri".

"C'è un problema serio collegato alla tendenza demografica, all'aumento dell'età media della popolazione", prosegue Gasparri. "Non è che questo governo ha abolito il reddito di cittadinanza, com'era stato normato, perché è un governo di cattivi che non vuole garantire tutele - ha concluso - ma perché si restringono le forme di aiuto e assistenza alle fragilità, come disabilità, età avanzata". (ANSA).