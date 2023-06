Pensioni: Baldino (M5s), Meloni supera Orwell

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "È successa una cosa gravissima! Benvenuti nell'era Meloni amici, ecco la sua ultima trovata: sul cedolino di luglio ricevuto dai pensionati, il Governo ha spacciato la 14esima come bonus voluto dall'esecutivo attraverso un'operazione diabolica e a dir poco fuorviante, al limite della Neolingua di Orwelliana memoria. In questo modo il pensionato è indotto a credere che l'aumento previsto dal governo per le pensioni minime (10 euro) sarebbe ben più consistente e ammonterebbe all'intera somma della quattordicesima (450 euro).

Ecco perché hanno cacciato Tridico dall'INPS, perché non si sarebbe mai prestato ad asservire l'istituto alla propaganda di regime. Quando la realtà di Meloni supera la fantascienza di Orwell. Se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera>". Così sulla sua pagina fb Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio. (ANSA).