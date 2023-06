Multinazionale cinese Shein avvia produzione tessile in Brasile

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 GIU - La multinazionale cinese dell'e-commerce, Shein, ha annunciato un investimento di circa 150 milioni di dollari per iniziare a produrre capi di abbigliamento in Brasile.

La produzione avverrà in uno stabilimento della società brasiliana Coteminas, nel comune di Macaíba, nello stato del Rio Grande do Norte (nordest), mentre i laboratori di cucito saranno diffusi in tutto lo stato, ha spiegato lo stesso presidente di Coteminas , Josué Gomes al termine di una riunione con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il governatore Fatima Bezerra e il direttore di Shein in America Latina, Marcelo Claure, per finalizzare l'accordo.

"Siamo venuti qui con il governatore Fátima perché inizieremo a luglio la produzione di capi per il mercato interno, in Brasile, e per l'intera regione attraverso il Rio Grande do Norte", ha detto Gomes, che è anche presidente della Federazione delle industrie dello Stato di São Paulo (Fiesp).

A sua volta Claure ha precisato che l'iniziativa "fa parte di un processo per spostare parte della produzione di Shein in Cina e portarla in Brasile".

"Il nostro piano è di avere 2.000 fabbriche e non solo di produrre per il Brasile, ma anche di far sì che il Brasile sia una parte importante delle esportazioni verso l'America Latina", ha affermato. (ANSA).