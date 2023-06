Legalità: a Crotone intesa tra Prefettura e Confindustria

(ANSA) - CROTONE, 30 GIU - E' stato sottoscritto dal prefetto di Crotone Franca Ferraro e dal presidente di Confindustria provinciale Mario Spanò l'accordo attuativo del protocollo di legalità stipulato a livello centrale dal Ministro dell'Interno e Confindustria l'1 giugno 2022.

"L'intesa, siglata alla presenza delle forze dell'ordine - è detto in una nota della Prefettura di Crotone - mira al rafforzamento della cooperazione istituzionale contro le infiltrazioni criminali nell'economia. Con la firma del documento, Confindustria potrà accedere alla banca dati nazionale unica antimafia per acquisire la documentazione antimafia delle imprese associate, e dei loro fornitori, che non siano già inserite nelle 'White List' o nell'anagrafe antimafia degli esecutori. L'intesa prevede anche l'estensione dei controlli antimafia ai rapporti tra privati con l'obiettivo di sostenere, in questa fase di rilancio dell'economia, il settore imprenditoriale, al fine di evitare eventuali ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso".

"Le parti hanno evidenziato - riporta ancora la nota - la peculiare valenza dell'innovativo strumento protocollare, attesa la sua importanza nella delicata fase di rilancio economico del Paese anche in vista della realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". (ANSA).