Istat: Malan, dati confermano successo politiche del governo

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Il governo Meloni continua a raccogliere dati positivi, l'ultimo quello dell'Istat che segnala come la disoccupazione sia ai minimi degli ultimi 14 anni. Si tratta di un ulteriore evidente successo della politica di questo governo. E chiaramente la piena occupazione è la migliore spinta per un aumento dei salari e per una crescita economica sempre più solida".

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (ANSA).