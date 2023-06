Istat: Foti, dato disoccupazione dà ragione al governo Meloni

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Un nuovo dato che dà ragione all'azione del governo Meloni arriva dall'Istat: il tasso di disoccupazione in Italia è il più basso dal 2009. A maggio, infatti, è sceso del 7,6%. Continua poi la crescita dell'occupazione (+21 mila rispetto al mese precedente) addirittura 383mila in più rispetto a maggio dello scorso anno.

E questo accade mentre altre nazioni locomotive d'Europa come la Germania registrano dati opposti, dove aumenta la disoccupazione e arriva al 5,7%. Dunque più lavoro per fare risorgere l'Italia: le chiacchiere propagandiste delle sinistre antinazionali vengono spazzate via ancora una volta". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

