Inps: commissaria Gelera, la mia nomina è un segnale importante

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - La nomina di una donna alla guida dell'Inps in 125 anni di storia "rappresenta, soprattutto in un momento in cui abbiamo un presidente del Consiglio donna e un ministro del Lavoro donna, un segnale importante in un paese con l'Italia dove nella Pa, in politica, nelle società private il ruolo delle donne non arriva mai ai livelli apicali. Molta strada però dobbiamo fare ancora per affermare il lavoro femminile e aumentare il numero di donne occupate". Lo ha detto la commissaria straordinaria Inps, Micaela Gelera, in un passaggio del suo intervento al Festival del Lavoro.

In Italia "siamo ancora al di sotto di 14 punti" in termini di occupazione femminile "rispetto al tasso di altri Paesi della Ue. L'Italia è intorno al 56% contro il 69% dell'Unione Europea".

Per la commissaria Inps Gelera "l'aumento del lavoro femminile è legato alla diffusione dei contratti a tempo parziale, che negli anni '90 erano il 10% e oggi sono il 37%".

Questo tipo di contratti "non creano affezione alla donna al mondo del lavoro e in caso di maternità le donne potrebbero decidere di uscire dal mondo del lavoro".

Questo trend ha effetti importanti "sulla crescita economica e sul sistema provvidenziale attuale, che prevede che i contributi versati dai lavoratori coprano i contributi in erogazione. Se non aumentiamo la base contributiva con politiche attive sui redditi che consentano ai lavoratori di versare contributi sufficienti sui redditi creiamo dei problemi alla sostenibilità del Paese" e creeremo "dei pensionati poveri, non solo donne ma anche giovani, che non avranno una contributo dignitoso per affrontare il periodo di pensionamento". (ANSA).