In Borsa debutta RedFish, 11esimo ingresso 2023 su Euronext

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - RedFish LongTerm Capital, holding di partecipazioni industriali con sede a Milano, debutta su Euronext Growth Milan.

Lo rende noto Borsa italiana, specificando che si tratta di una società specializzata in acquisizioni di piccole e medie imprese (Pmi) Italiane a conduzione familiare, in particolare, "le aziende mature che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri".

RedFish LongTerm Capital rappresenta l'undicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese portando a 192 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento RedFish LongTerm Capital ha raccolto 4,02 milioni, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 4,5 milioni. (ANSA).