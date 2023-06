Grimaldi(Avs), bugie su aumenti delle pensioni? Meloni chiarisca

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Chiediamo che la presidente del Consiglio Meloni venga a rispondere al premier time, che non si svolge da mesi, sull'episodio denunciato dallo Spi-Cgil". Così Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs alla Camera, che ha presentato una interrogazione nella quale chiede alla premier "come intenda garantire la più assoluta indipendenza e autonomia dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e la correttezza delle informazioni rispetto ai servizi da questo erogati".

"Secondo il sindacato - ha spiegato - dai cedolini delle pensioni del mese di luglio si evince che l'erogazione della quattordicenne mensilità, frutto di un'importante conquista del sindacato risalente ormai al 2007 e ulteriormente allargata nel 2016, viene indicata sotto la voce 'aumento pensioni basse 2023'. Si tratterebbe di un caso di manipolazione inaccettabile, un vero e proprio raggiro. Meloni spieghi in Aula". (ANSA).